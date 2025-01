Milan, Pedullà: “Emerson Royal e Theo, disastri! Conceicao scatenato”

Juventus-Milan 1-2, i rossoneri rimontano dopo un brutto primo tempo e si regalano la possibilità di alzare il trofeo lunedì sera. Non sarà facile visto che ci sarà il derby contro l'Inter. Nel post partita, tante le analisi e le reazioni sulla gara. Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha detto la sua su 'YouTube'. "Per la testa è molto importante per Conceicao, adrenalina importante anche per le dinamiche. Il portoghese mangia il panettone Motta. Primo tempo da 5 per il Milan, poi ha avuto la forza di tenere la squadra viva, indovinando i cambi. Primo tempo in apnea in cui non ti riusciva nulla".