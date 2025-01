Juventus-Milan, Emerson Royal ammonito e diffidato: ecco quale gara salterà

Al minuto 79 del match tra Juventus e Milan, Emerso Royal ha preso il giallo. Per i rossoneri sarà un'ammonizione che pesa, visto che il terzino brasiliano, in Serie A, era nella lista dei diffidati. Col nuovo regolamento della Supercoppa, infatti, i diffidati in campionato ammoniti in semifinale salteranno la prossima partita di Serie A. Emerson Royal, quindi, non sarà disponibile per il match contro il Cagliari. LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>