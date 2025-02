Alessandro Formisano, allenatore della Pianese, ha parlato a Tuttomercatoweb. Sabato è in programma la sfida per il campionato di Serie C contro il Milan Futuro. Una gara che sarà decisiva per Daniele Bonera: l'allenatore rossonero dovrà solo vincere per tenersi stretta la panchina rossonera. Ecco il parere di Formisano sul Milan Futuro.