Milan, attacco pesante: le differenze sono enormi! I numeri contro l’Empoli

Feyenoord-Milan , questa sera i rossoneri affronteranno l'andata dei playoff di Champions League 2024-25 . Una partita molto importante che potrebbe già indirizzare la qualificazione agli ottavi prima della gara di ritorno prevista martedì prossimo allo stadio San Siro di Milano. La squadra di Sergio Conceicao arriva all'appuntamento con la rosa corta e con poche alternative . Non ci saranno Bondo, Jimenez e Sottil (fuori dalla lista Champions). Assenti anche Musah (squalifica dopo il rosso di Zagabria) e Loftus-Cheek, ancora out per infortunio. Per questo a centrocampo al Milan restano solo Reijnders, Fofana e l'adattato Terracciano. Sembra quasi naturale un Milan con meno centrocampisti possibili in campo e con un super attacco. La squadra va verso un 4-2 fantasia : Fofana e Reijnders in mediana e super attacco con Leao, Felix, Gimenez e Pulisic . Non sarebbe la prima volta visto che nel secondo tempo di Empoli-Milan , Conceicao li ha buttati tutti nella mischia. I numeri sono molto chiari . Ecco la differenza offensiva del Milan senza e con i suoi super attaccanti in campo.

Andiamo a vedere la prestazione offensiva del Milan contro l'Empoli grazie ai numeri e alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore' per PianetaMilan. Nel primo tempo con il solo Joao Felix in campo il Milan non ha segnato. Misero XG (0,11). Solo tre tiri totali di cui 0 in porta e zero grandi occasioni create. 11 tocchi in area avversaria con 0 cross riusciti sui 5 tentati. Nella ripresa Conceicao ha cambiato tutto inserendo Pulisic, Gimenez e Leao, tenendo in campo anche Joao Felix e i numeri sono completamente diversi. Due reti segnati. XG di 1,20. Ben 13 tiri totali di cui 4 in porta e tre grandi occasioni create. 22 tocchi in area avversaria con 2 cross riusciti sui 6 tentati. Insomma una rivoluzione in positivo con tutti i quattro super attaccanti in campo. Certo, bisogna trovare l'equilibrio, ma la strada per un Milan di successo potrebbe essere già stata tracciata dalla vittoria ad Empoli.