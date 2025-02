Milan Futuro, Bonera verso l’addio: Federico Guidi in pole per la panchina

Con appena 22 punti raccolti in 26 partite, la squadra si trova in piena zona playout e ha bisogno di una scossa per provare a risalire la classifica. La decisione del club dovrà arrivare in tempi stretti, anche perché sabato è in programma una trasferta cruciale sul campo della Pianese. Guidi resta il principale candidato per il rilancio del Milan Futuro, ma nelle prossime ore la società dovrà sciogliere definitivamente le riserve. LEGGI ANCHE: Milan, Joao Felix gasa i tifosi: “Idolo Kaká. Futuro? Vorrei restare” >>>