Milan Futuro: Bonera resta in panchina, ma la situazione rimane precaria

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto su X, arriva un aggiornamento importante sulla situazione di Daniele Bonera alla guida della squadra del Milan Futuro . Nonostante le voci che nelle ultime settimane avevano messo in discussione il suo futuro, l’allenatore sembrerebbe destinato a rimanere in panchina anche per la prossima partita contro la Pianese .

A quanto risulta, non c’è stato ancora un accordo con un potenziale sostituto e le riflessioni interne sulla possibile soluzione con Federico Guidi, attuale tecnico della Primavera, sono ancora in corso. Tuttavia, la situazione resta in bilico e l’andamento della squadra, attualmente in zona playout, potrebbe spingere il club a prendere decisioni definitive nelle prossime settimane.