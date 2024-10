Milan Futuro-Pianese 0-1: doppia espulsione fatale, Bonera in affanno

LA CRONACA

Partono bene gli ospiti, costantemente in avanti. Dopo 5' il primo colpo di scena, perché i rossoneri restano in 10 per un rosso a Coubis; sullo sviluppo dell'azione gran riflesso di Nava nel respingere un colpo di testa ravvicinato. Seguono minuti di prevedibile sofferenza in inferiorità numerica, ma nessuna occasione dei toscani impensierisce Nava. Tra il 18' e il 19' squillo rossonero: prima una sponda di Turco spazzata dalla difesa in area piccola, poi un colpo di testa di Cuenca che sfiora lo specchio da ottima posizione. La squadra di Bonera continua a giocare con coraggio, al 28' Boer si supera nel respingere la conclusione di Turco, con la ribattuta in rete di Traorè poi annullata per fuorigioco. In chiusura di tempo grande occasione per la Pianese con Mastropietro che manca l'appuntamento col pallone a due passi dalla linea.