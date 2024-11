Ex Milan, Kucka: “Galliani? Rimasi sotto shock. Balotelli ne fece una …”

Festeggeresti un potenziale gol? "Certamente non contro il Milan. Ma la vittoria sì! Questa è un'altra questione".

Hai scommesso anche con i tuoi compagni di squadra che se segnerai o segnerai, tu, ad esempio, salterai nello stagno? "Non hanno ancora inventato nulla del genere, perché immagino che l'intero team dovrebbe buttarsi a capofitto. Non ho problemi, ma non so se alcuni ragazzi sarebbero in grado di farlo con un tempo simile".

Avevi già un piede nel Bursaspor quando, durante il viaggio in macchina, hai ricevuto la telefonata del direttore sportivo rossonero Adriano Galliani. Hai strattonato il volante? "Non sussultai, ma per un attimo rimasi davvero sotto shock. All'inizio mi chiedevo se fosse uno scherzo e cosa stesse realmente succedendo, perché è successo tutto molto velocemente. E poi piano piano ho cominciato a rendermi conto di tutto... Già la sera a Milano trattavamo".

"Mio padre rise quando seppe che avrei giocato per il Milan" — Ján Ďurica una volta raccontò una bella storia. Quando tu e la tua famiglia avete aperto un ristorante poco dopo il trasferimento, l'intera squadra nazionale ha preso parte alla celebrazione. Tuo padre ha invitato un paio di ragazzi nel suo ufficio, ha versato loro della birra fatta in casa e con le lacrime agli occhi e una buona dose di umorismo ha dichiarato di non capire come "questo zoccolo di legno possa giocare per il Milan".

"Come dici tu. Fin da bambino cercava di stare con me in ogni allenamento, in ogni partita. Il mio più grande "odiatore" e sostenitore allo stesso tempo. Anche se più o meno mi ha solo criticato e raramente mi ha elogiato, posso solo ringraziarlo. Perché è proprio così che mi ha spinto avanti senza sosta e mi ha dato la forza. Tra l'altro voleva rendermi capace di resistere alle critiche in futuro. E ci è riuscito. Trova sempre qualcosa di negativo, ma io lo prendo nel senso che probabilmente non cambierà mai (sorride)".

Non c'è voluto molto e i tifosi rossoneri hanno scritto che sei il miglior acquisto degli ultimi anni, uno stadio pieno ti applaudirebbe forte anche oggi. Del resto non le dispiace che si giochi in Slovacchia e non a San Siro da 80mila posti?

"Un po' sì, perché tutti vorrebbero giocare a San Siro, anche gli altri ragazzi. Ho vissuto e amato la sua atmosfera, perché se ci fosse questa possibilità mi piacerebbe giocare ogni singola partita lì, è uno stadio fantastico. Dopotutto oggi non conta se giochiamo in casa o in trasferta. E' la Champions League, contro una big, dobbiamo goderci la partita al massimo".

Probabilmente anche Bratislava ha molto da aspettarsi. Soprattutto se dall'Italia verrà onorata della visita di tifosi dal cuore così, come per esempio l'anziana signora che ti rimproverò per il pessimo rendimento anche in negozio. "Questo è tutto! Se non ricordo male l'episodio è di Genova, ma gli italiani sono uguali ovunque, vivono di calcio. Una volta a Milano ho firmato una banconota da 5 euro perché il tifoso non aveva carta con sé. Quando si trattava di una foto o di un autografo, sapevano sempre come reinventarsi"

Ex Milan, Kucka: "Sono in contatto con Calabria. Il tatuaggio per il Diavolo ..." — I tuoi rapporti con la società e con i tifosi sono durati? "Non tanto con il club, le persone se ne sono andate, sono state sostituite da nuove, la dirigenza è cambiata, i contatti con i dirigenti del club si sono naturalmente interrotti. Tra gli ex compagni è rimasto in rosa solo Davide Calabria, e nel team una manciata di portieri e fisioterapisti. Ma il legame con i tifosi è rimasto, sento ancora il loro sostegno soprattutto sui social".

Dici che sarebbe difficile contare tutti i tatuaggi, tua figlia maggiore ne ha addirittura disegnati due. Ne hai qualcuno legato a Milano? "Ce l'ho, alla mia destra. Un ragazzo che sogna e immagina San Siro nella sua mente. Accanto a lui c'è il numero 33, con cui ho iniziato a Milano. La maggior parte dei miei tatuaggi hanno un significato, ma ce ne sono anche alcuni che mi sono fatto solo per divertimento o, come hai detto tu, mia figlia li ha fatti per me".

Probabilmente sentirai spesso la canzone, o meglio l'inno, "Sarà perché ti amo": "Abbastanza spesso! Anche con gli amici, la nostra canzone preferita. Il mio figlioletto non riesce ancora nemmeno a parlare bene, ma appena lo faccio salire in macchina capisce alcune parole. Probabilmente gli piace, il che mi rende molto felice.

"Una volta presi una multa, ma Montolivo ebbe pietà di me ..." — E le sanzioni pecuniarie hanno funzionato nello spogliatoio del Milan? "Naturalmente, ed erano "un po'" più costosi. Ho anche pagato una volta per essere arrivato tardi all'allenamento. Mi sono addormentato, cosa che non mi succede davvero. Il capitano Riccardo Montolivo però si è impietosito perché per la prima volta ero in ritardo, quindi mi ha fatto pagare 500 invece di 5000 euro".

Esperti come Keisuke Honda, Kevin-Prince Boateng, ma soprattutto Mario Balotelli probabilmente hanno pagato spesso: "In realtà nemmeno la Honda, per quanto ricordo, era onesta, era sempre puntuale. Anche Boateng ha rispettato le regole. E Balotelli... Beh, quella era un'altra questione. Bisogna ammettere che a Milano se la cavava bene, non aveva più i capricci di una volta. Almeno non ne conosco nessuno. Ebbene, una volta è caduto circa un centimetro di neve e lui ha chiamato che non poteva venire all'allenamento perché non poteva uscire di casa. Ma a sua discolpa, viveva su una collina così piccola, forse lì ha nevicato di più".

Ex Milan, Kucka: "Balotelli era gentile come persona" — Com'era in campo quando ne aveva voglia? "Eccellente. In tutto. Forte, veloce, tecnica, tiro, niente di cui preoccuparsi, qualità incredibile, fatto. Era anche molto gentile come persona. Certo, ha fatto cose stupide, a volte non ha mostrato alcun interesse per il calcio, ma con lui non ho mai avuto problemi".

In allenamento è stato più difficile battere Gigi Buffon o Donnarumma? "Ho incontrato Buffon a Parma solo per pochi giorni, quindi probabilmente Donnarumma, che all'epoca era ancora molto giovane. Siamo ancora in contatto oggi. Non che ci chiamiamo quotidianamente, ma di tanto in tanto ci scambiamo un messaggio".