Milan Futuro, Oddo: “Vittoria molto importante. Ora l’obiettivo è questo”

Sulle cose da migliorare in vista delle ultime due giornate: “Possiamo migliorare anche su come scendiamo ogni giorno in campo ad allenarci. Teniamo in considerazione le cose positive ma lavoriamo su quelle negative. È da lì che si parte per migliorare sempre di più: qualche errore ancora lo commettiamo. Dobbiamo continuare così e migliorarci sempre di più da qua alla fine”.

Sul morale del gruppo e il significato di questa vittoria: “Una vittoria dal valore inestimabile. Il nostro obiettivo è comunque di valorizzare i ragazzi, dovranno dare un contributo anche alla prima squadra. In questo momento ovviamente è importante salvare questa categoria, perché questi ragazzi hanno bisogno di confrontarsi con una categoria che gli permette di migliorarsi di più. La vittoria è importante, lavoriamo quotidianamente per una cosa e per l’altra: sia per migliorare i ragazzi ma anche per vincere, perché è importante anche la testa di un ragazzo e abituarsi anche a vincere, non sempre a perdere. E questo ti dà fiducia e ti fa credere ancora di più nel lavoro che si fa quotidianamente”.

Sulla prestazione di Nava: “Oggi, a parte il rigore, ha fatto un intervento strepitoso su un colpo di testa. Era molto difficile perché prima ha sbattuto per terra. È un ottimo portiere, sta crescendo molto e sicuramente non gli manca personalità. Lui è entrato da un momento all’altro in partita quattro giornate fa e ha dimostrato il suo valore. Ha dato sicurezza alla squadra. È un portiere abbastanza completo; sicuramente deve migliorare in tante cose anche lui, come quando ha palla tra i piedi, ma è un portiere che sta facendo molto bene e sta crescendo”.

Sull'importanza dei cambi e l'atteggiamento di chi subentra: “Anche quella è parte della crescita mentale e personale di un calciatore. È normale che tutti vogliono giocare: l’allenatore ne può scegliere 11 e fa le sue scelte in base a tanti pensieri che sulla sua squadra, l’avversario e altre cose. Loro devono farsi trovare pronti, d’altronde il calciatore non ha nessuna arma per dimostrare se non l’allenamento. Nel momento in cui l’allenatore ti sceglie devi dare tutto quello che hai. Nelle partite in cui non ti sceglie devi dimostrargli che ha sbagliato. I cambi sono l’arma più importante per un allenatore. Chi subentra è importante tanto quanto gli 11 titolari. Il calcio è bello, in un minuto puoi cambiare la storia della tua giornata sportiva, in meglio o in peggio. Quindi che sia un minuto o che siano quindici bisogna essere sempre sul pezzo, impegnarsi e dare tutto per la squadra”.