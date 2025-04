Atalanta, Gasperini: “Ci servono 3 vittorie, se ne arrivasse una con il Milan…”

Intervenuto in conferenza stampa, Gianpiero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato dopo la vittoria in campionato contro il Bologna

Intervenuto in conferenza stampa, Gianpiero Gasperini , tecnico dell' Atalanta , ha parlato così dopo la vittoria in campionato contro il Bologna : "Indubbiamente vinci uno scontro diretto a sei giornate dalla fine, la matematica conferma l'importanza del successo. Dobbiamo vincere almeno 3 partite, se fossimo capaci di fare un grande risultato a Milano sarebbe più facile, altrimenti dovremo trovare punti in casa. Tutte le vittorie cambiano la stagione, ne abbiamo fatte 18, che sono davvero tante per la forza e l'equilibrio degli avversari".

Infine, l'allenatore bergamasco ha concluso: "Abbiamo battuto Juventus e Bologna, era meglio non perdere contro Fiorentina e Lazio. Dispiace perché in tutte queste partite che ho nominato, ci metto dentro anche l'Inter, abbiamo fatto sempre qualcosa in più rispetto all'avversario. In questo tipo di partite l'episodio cambia. Il risultato fa vedere le cose in modo diverso, ma la maglia sudata c'è sempre stata".