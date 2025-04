Milan senza capitano per un tempo: il curioso caso della fascia dimenticata

Nessuna sanzione per il Milan

Cosa dice il regolamento? Secondo la Regola 4, comma 2 del regolamento del gioco del calcio, e l’articolo 72 delle NOIF della FIGC, il capitano deve indossare la fascia come segno distintivo. Tuttavia, in casi come questo – dove la dimenticanza appare palese e non volontaria – non sono previste sanzioni.