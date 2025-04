Milan, Sala: 'Leao sempre titolare, fa la differenza. Quando gira...'

"Quando gira Leao, il Milan vola. Dai grandi campioni non si può prescindere: come l’Inter non rinuncia mai a Lautaro e Thuram nelle grandi partite, i rossoneri devono fare lo stesso con Leao. Dev’essere sempre titolare; perché fa la differenza e determina". LEGGI ANCHE: Milan, Camarda e una gestione “normale”: continuità e occasioni per brillare >>>