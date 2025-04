"Ma come si fa a lasciar fuori Leao? E' il punto di luce di questa squadra". Così Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha parlato del Milan e in particolare di Leao e Theo Hernandez. Ecco le sue parole durante 'Aspettando il Weekend' su 'Sportitalia': "Se tu guardi le statistiche di quest'anno, ci sono state delle giornate di fila in cui lui è rimasto in panchina nella doppia gestione portoghese".