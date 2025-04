"Casting direttore sportivo, il Milan è fermo". Alfredo Pedullà , esperto di calciomercato , ha parlato del nuovo allenatore del Milan sul suo canale 'YouTube' e in particolare il punto su Maurizio Sarri , ex allenatore della Lazio. Ecco il parere di Pedullà : "Maurizio Sarri sta aspettando. Sarebbe contento di fare l'ultima esperienza in Italia con un club giusto, tornando dalla porta principale. Dal mio punto di vista, Sarri è ancora un'idea per la panchina del Milan ".

Allenatore Milan, Pedullà: "Sarri un candidato. Sta aspettando"

Pedullà continua con la sua analisi: "Gli annunci sventati di Paratici, che non ha avuto un buon rapporto con Sarri. Non escludo nulla, anche con Tare. Sarri può essere in lontananza anche un'idea per l'Atalanta, ma lui vuole aspettare e solitamente chi aspetta lo fa perché ha in testa una speranza. Il Milan lo contattò a dicembre prima di andare su Conceicao perché non trovarono l'accordo. Per me resta un candidato. Penso anche a un discorso tattico".