Eranio: “Boban? Peccato, uscito di scena quando si iniziava a vedere la luce”

NEWS MILAN – L’ex calciatore del Milan Stefano Eranio ha rilasciato una bella intervista alla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. In particolare l’ex rossonero – oggi opinionista a Milan TV – ha parlato dell’addio di Zvonimir Boban, ex CFO del Milan licenziato dalla proprietà in seguito all’intervista non concordata con la Gazzetta dello scorso 29 febbraio: “E’ un peccato che non ci sia più Boban perché con Maldini aveva avviato un percorso positivo, non senza qualche errore. Zvone è uscito di scena quando si iniziava a vedere la luce”, ha dichiarato Eranio.

