Gravina: “Ripresa del campionato? Possiamo spingerci fino a luglio”

ULTIME NEWS – Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha rilasciato delle dichiarazioni riportate questa mattina dal Corriere della Sera. “Priorità? La salute e la solidarietà, per questo abbiamo messo a disposizione il nostro tempio Coverciano per i pazienti che devono stare in isolamento”.

Sulla ripresa del campionato: “Dipende dal virus. Il nostro piano è chiaro, ed è quello di ultimare i campionati e completare le classifiche. Ripartire a maggio è molto difficile, ma possiamo spingerci fino a luglio. Stiamo cercando di adattare la nostra situazione alla realtà. Prossima stagione? Non vogliamo invadere la stagione che verrà perché è quella che porta all’Europeo e abbiamo una deadline fissata a maggio 2021”.

Sul format del prossimo anno: “Campionato a 22 squadre nell’anno in cui bisogna chiudere prima non mi sembra una strada percorribile..”. Ma se non si dovesse riprendere pare proprio l’unica soluzione. Intanto, Paquetà può finire a sorpresa alla Fiorentina! Le ultime>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android