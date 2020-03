Calciomercato Milan – Paqueta-Fiorentina, ipotesi scambio: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo un impatto devastante con il Milan, Lucas Paqueta si è reso protagonista di un’involuzione decisamente preoccupante. Il mondo del brasiliano si è capovolto dopo poco più di un anno dal suo approdo in rossonero, perché ad oggi si parla addirittura di cessione. Un’ipotesi che secondo ‘Calciomercato.it’ potrebbe diventare realtà in estate. Non è un mistero che Paqueta piaccia alla Fiorentina, che ha fatto un pensierino su di lui già a gennaio.

Adesso le cose sono cambiate e si potrebbe pensare anche ad uno scambio tra i due club. Ai rossoneri piacciono molto Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic, due giocatori che si sposerebbero benissimo con la filosofia di Ivan Gazidis. Il primo potrebbe far coppia fissa con Alessio Romagnoli, mentre il secondo andrebbe a prendere il posto di Zlatan Ibrahimovic, ormai ad un passo dall’addio. Intanto il Torino prova a fare la spesa in casa rossonera: ecco i profili nel mirino, continua a leggere >>>

