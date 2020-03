Calciomercato Milan – Il Torino pensa a due calciatori rossoneri in scadenza

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘TuttoMercatoWeb’, il Torino starebbe pensando di pescare in casa Milan due calciatori di esperienza in scadenza di contratto. Il primo nome è quello di Lucas Biglia, finito da tempo nel dimenticatoio rossonero. L’argentino è pronto ad una nuova avventura e potrebbe decidere di sposare la causa granata, stipendio monstre permettendo. Il secondo, invece, è quello di Giacomo Bonaventura, anch’egli finito ai margini del progetto del Diavolo da diversi mesi. Il profilo dell’ex Atalanta è però più complicato, visto che molte sono le squadre interessate ad ingaggiarlo. In pole sembra esserci la Lazio, ma nonostante ciò Urbano Cairo ha voglia di provarci fino in fondo. In casa Milan attenzione ad un ritorno eccellente, LEGGI QUI PER LE ULTIME >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android