Calciomercato Milan – Reina, idea rientro: sarà lui il titolare?

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, Pepe Reina potrebbe diventare molto importante nel Milan del prossimo anno. Nel caso in cui dovesse via Donnarumma, infatti, lo spagnolo potrebbe essere il titolare per un anno, anche se il club rossonero sembra intenzionato anche a riportare a casa il talento Plizzari.

Reina, in una squadra così giovane, è un elemento di personalità e spessore nello spogliatoio, e in più l’ingaggio di 3 milione di euro non aiuta certamente a trovargli una nuova squadra in vista della prossima stagione. A proposito di Donnarumma, il portiere si racconta sui social, continua a leggere >>>

