Milan, le parole del DS austriaco su Rangnick — Prima della partenza per gli Stati Uniti, anche il direttore sportivo dell'Austria ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su Rangnick. Peter Schottel ha elogiato il lavoro del tecnico austriaco, spiegando però come il loro rapporto non sia più così intenso come un tempo. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

Sul metodo di lavoro di Rangnick: “La nazionale maschile è la sua squadra a tutti gli effetti. Qui può muoversi in totale libertà e agisce sempre come ritiene più giusto. Ralf è un uomo estremamente tenace quando si tratta di inseguire i propri obiettivi. Non permette a niente e a nessuno di distoglierlo dalla sua strada. A volte può anche apparire molto impaziente. Questo succede perché pretende semplicemente che le cose si realizzino come vuole lui, e in tempi molto rapidi. Nonostante ciò, non si tira indietro se si trova di fronte a una buona argomentazione”.

Sul suo rapporto con Rangnick: “Si è circondato di un gruppo di specialisti in ogni settore della squadra. Sono tutte persone eccellenti, sia sotto il profilo professionale che dal punto di vista umano, e lui si fida ciecamente di loro. Il rapporto attuale tra me e Rangnick? Posso dire che è buono, ma non è più intenso come lo era un tempo. Quando Ralf è arrivato per la prima volta i contatti tra noi erano logicamente molto più frequenti, proprio perché molte dinamiche erano del tutto nuove per lui. Ormai, invece, ha creato una sua struttura e si affida al suo staff”.

Rapporti freddi: colpa del Milan? — La freddezza tra Schottel e Rangnick potrebbe essere dovuta all'interesse del Milan. Il club rossonero sta corteggiando da diversi giorni il tecnico tedesco, destabilizzando anche l'ambiente austriaco in vista di una competizione così importante. Quello che è certo è che Rangnick guiderà la Nazionale ai Mondiali, dopodiché le due strade potrebbero separarsi. Il club rossonero non ha ancora preso una decisione finale, ma i segnali degli ultimi giorni portano verso un possibile matrimonio.