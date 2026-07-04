Il commissario tecnico del Portogallo Roberto Martínez esalta Gonçalo Ramos dopo il gol vittoria contro la Croazia ai sedicesimi di finale del Mondiale
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Intervenuto in zona mista al termine della vittoria per 2-1 contro la Croazia, il CT del Portogallo Roberto Martinez ha commentato la prestazione di Gonçalo Ramos. Il neoacquisto del Milan, che lo ha prelevato dal Paris-Saint Germain per 74 milioni di euro più bonus, ha realizzato il gol vittoria al 90+4' su assist di Rafael Leao.
I numeri di Gonçalo Ramos in NazionaleLa rete contro la Croazia è la numero 11 di Gonçalo Ramos con la maglia del Portogallo, la quarta in un Mondiale. I precedenti tre gol del centravanti lusitano erano arrivati tutti nella stessa partita: l'ottavo di finale di Qatar 2022 contro la Svizzera, quando Martinez lo schierò titolare a sorpresa al posto di Cristiano Ronaldo e 'Lo Stregone' rispose presente siglando una tripletta.
Le parole di CT Martinez su Gonçalo RamosOltre ad averlo esaltato per le sue qualità in area di rigore, Martinez ha anche accennato alla possibilità di vedere Gonçalo Ramos titolare nel prossimo turno contro la Spagna.
"In area di rigore non esistono altri attaccanti con la forza e le qualità di Gonçalo Ramos. Se Gonçalo partirà titolare contro la Spagna? Dobbiamo valutare tutto, anche perché abbiamo altre opzioni di livello. João Félix, per esempio, finora ha disputato un Mondiale fantastico".
Le parole di Gonçalo Ramos nel post-partitaAnche Gonçalo Ramos ha commentato la propria prestazione e il gol vittoria al termine del match.
"Il gol è speciale, in una competizione speciale, ma la verità è che chi mi conosce sa già che negli ultimi minuti, quando serve un gol, io ci sono. Non è più la prima, la seconda o la terza volta. E ogni volta che hanno bisogno di un gol negli ultimi minuti possono chiamare Gonçalo Ramos"
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