Intervenuto in zona mista al termine della vittoria per 2-1 contro la Croazia, il CT del Portogallo Roberto Martinez ha commentato la prestazione di Gonçalo Ramos. Il neoacquisto del Milan, che lo ha prelevato dal Paris-Saint Germain per 74 milioni di euro più bonus, ha realizzato il gol vittoria al 90+4' su assist di Rafael Leao.

I numeri di Gonçalo Ramos in Nazionale

Le parole di CT Martinez su Gonçalo Ramos

"In area di rigore non esistono altri attaccanti con la forza e le qualità di Gonçalo Ramos. Se Gonçalo partirà titolare contro la Spagna? Dobbiamo valutare tutto, anche perché abbiamo altre opzioni di livello. João Félix, per esempio, finora ha disputato un Mondiale fantastico".

Le parole di Gonçalo Ramos nel post-partita

"Il gol è speciale, in una competizione speciale, ma la verità è che chi mi conosce sa già che negli ultimi minuti, quando serve un gol, io ci sono. Non è più la prima, la seconda o la terza volta. E ogni volta che hanno bisogno di un gol negli ultimi minuti possono chiamare Gonçalo Ramos"