Il Portogallo vola agli ottavi di finale dei Mondiali dopo una partita pazzesca e altrettanto infinita, contro la Croazia. Finisce 2-1 per i lusitani, grazie ad un gol decisivo al 94simo minuto, nato da un'azione del tutto rossonera: assist perfetto di Rafael Leao e colpo di testa di Gonçalo Ramos, nuovo numero 9 del Milan.

Milan, Leao si prende la scena al mondiale

La partita cambia attorno all'81esimo minuto di gioco, quando esce unun po' sottotono. Da quel momento, in cattedra ci saleche gioca una partita molto positiva. Prima la sfortuna, con una calorosa traversa colpita, poi l'assist perfetto per la testa di Ramos.

Il secondo tempo è stato lunghissimo, con ben 20 minuti di recupero concessi dall'arbitro. In questo finale di gara, però, è successo di tutto:

Al 94esimo il gol di Ramos

AL 103esimo la Croazia pareggia, ma il VAR annulla il gol per un fuorigioco clamoroso.

Il Milan sorride

La super prestazione di ieri sera è un'ottima notizia per il Milan. Leao, come ben sappiamo, è ufficialmente i uscite e la dirigenza rossonera ha tutta l'intenzione di monetizzare con la sua cessione per finanziare gli ulteriori colpi.

L'obiettivo in casa Milan è incassare almeno 60 milioni di euro. Le uniche offerte concrete, però, sono arrivate dalla Turchia, campionato non preso in considerazione del portoghese. La vetrina internazionale del Mondiale, però, è il palcoscenico perfetto per mettersi in mostra: continuando cosi, Leao potrebbe attirare diversi top club europei e serie ai rossoneri la cifra richiesta per la sua partenza.