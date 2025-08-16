Pianeta Milan
Cosmi su Camarda: “Mi è piaciuto il modo con cui protegge il pallone”

Serse Cosmi, allenatore, ha parlato anche di Francesco Camarda, autore dell'assist del 2-0 durante la partita Lecce-Juve Stabia
Emiliano Guadagnoli 

"Sono contento che a questi giovani gli si dia la possibilità. Quando si fanno le formazioni spesso giocano gli ultimi minuti". Serse Cosmi, storico allenatore del nostro campionato, ha parlato anche di Francesco Camarda, autore dell'assist del 2-0 durante la partita Lecce-Juve Stabia di Coppa Italia. Ecco il suo parere a SportMediaset.

Milan, Cosmi: "Camarda ha qualità, però ora non carichiamolo. L'assist ..."

Sull'assist di Camarda: "A me è piaciuto tantissimo il modo con cui protegge il pallone, lì poi costruisce il resto. Il ragazzo le qualità le ha. Di Francesco ha ragione, ha fatto cose da giocatore vero, nonostante l'età".

"Però adesso non carichiamolo, perché se a 17 anni si deve caricare sulle spalle il Lecce. Se arriva in Nazionale a 21 anni va bene lo stesso". Questo il parere di Cosmi su Camarda: il giovane attaccante del Milan ha fatto subito un'ottima impressione al suo debutto ufficiale con il Lecce.

