Lecce, panchina per il giovane Camarda nel debutto stagionale
Francesco Camarda inizia la sua avventura con il Lecce dalla panchina. L'attaccante di 17 anni non partirà titolare nella prima gara ufficiale dei salentini, che alle 20:45 affronteranno la Juve Stabia nel primo turno di Coppa Italia. Al suo posto, il mister ha preferito schierare dal primo minuto il montenegrino Krstovic.
Lecce-Juve Stabia, il primo match di Camarda è dalla panchina—
L'incontro è di vitale importanza, poiché la squadra vincente sfiderà la vincente tra Milan e Bari. Camarda si è trasferito al Lecce questa estate con la formula del prestito con diritto di opzione e contro-opzione. Contestualmente, il giovane talento ha prolungato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2028.
