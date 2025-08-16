Lecce, Camarda che esordio! Grande assist in Coppa Italia | VIDEO

Pianeta Milan
Coppa Italia 2025-26, il Lecce passa contro la Juve Stabia di Ignazio Abate per 2-0 con un gol per tempo. Tra i protagonisti anche Camarda
Coppa Italia 2025-26, il Lecce passa contro la Juve Stabia di Ignazio Abate per 2-0 con un gol per tempo. Per la squadra di Eusebio di Francesco in arrivo la vincente tra Milan e Bari. Tra i protagonisti anche Camarda.

Coppa Italia, il Lecce vince contro la Juve Stabia: Camarda subito protagonista. Grande assist

I giallorossi passano in vantaggio al 26′ del primo tempo con Krstovic che non sbaglia dal dischetto. Il raddoppio arriva nel recupero del secondo tempo: fa tutto Francesco Camarda, subentrato al 72′. L'attaccante in prestito dal Milan prende posizione in area di rigore e serve un grande assist a Kaba che deve solo appoggiare il pallone in porta. Ecco il video della rete.

Lecce che ha giocato un tempo in 10 per il rosso a Banda. Buonissime impressioni per Camarda all'esordio ufficiale con la maglia giallorossa.

Per la punta rossonera fondamentale sarà trovare la continuità non avuta lo scorso anno tra Milan e Milan Futuro.

