Calciomercato Milan, ultime settimane di mercato per Igli Tare e la dirigenza rossonera. Il Diavolo ha fatto già tantissimo tra acuisti e cessioni, ma il mese di agosto potrebbe essere quello delle occasioni last minutes. Quindi non si escludono possibili colpi di scena per il Milan, con le occasioni che potrebbero diventare molto interessante durante gli ultimi giorni di calciomercato. Ecco le ultime voci sui rossoneri. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, in difesa il colpo finale? C’è un ritorno di fiamma. L’occasione …
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, in difesa il colpo finale? C’è un ritorno di fiamma. L’occasione …
Calciomercato Milan, occhio alle possibili occasioni di agosto! Si chiude con il colpo in difesa? Ecco la possibile occasione 'inglese'
© RIPRODUZIONE RISERVATA