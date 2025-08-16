Calciomercato Milan, ultime settimane di mercato per Igli Tare e la dirigenza rossonera. Il Diavolo ha fatto già tantissimo tra acuisti e cessioni, ma il mese di agosto potrebbe essere quello delle occasioni last minutes. Quindi non si escludono possibili colpi di scena per il Milan, con le occasioni che potrebbero diventare molto interessante durante gli ultimi giorni di calciomercato. Ecco le ultime voci sui rossoneri. PROSSIMA SCHEDA