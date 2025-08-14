San Siro rinnova il campo in vista del debutto stagionale del Milan in Coppa Italia

Per l'occasione, la Rosea ha svelato anche la probabile formazione del Milan, che dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2:
© RIPRODUZIONE RISERVATA
RASSEGNA STAMPA
San Siro si rifà il look per l'inizio della nuova stagione. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il terreno di gioco dello stadio milanese è stato completamente rizollato e ricucito nei primi giorni di agosto.
Dopo un'estate ricca di concerti ed eventi, l'intervento si è reso necessario per garantire condizioni ottimali del campo. L'obiettivo era preparare il manto erboso per la prima gara ufficiale della stagione: Milan-Bari in Coppa Italia, in programma domenica sera.
Per l'occasione, la Rosea ha svelato anche la probabile formazione del Milan, che dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2:
© RIPRODUZIONE RISERVATA