RASSEGNA STAMPA

San Siro rinnova il campo in vista del debutto stagionale del Milan in Coppa Italia

Nuove modalità di accesso a San Siro per tifosi con disabilità: l'annuncio
San Siro si rifà il look per l'inizio della nuova stagione. L'obiettivo era preparare il manto erboso per la prima gara ufficiale: Milan-Bari
Alessia Scataglini
San Siro si rifà il look per l'inizio della nuova stagione. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il terreno di gioco dello stadio milanese è stato completamente rizollato e ricucito nei primi giorni di agosto.

San Siro si rifà il look per Milan-Bari di Coppa Italia

Dopo un'estate ricca di concerti ed eventi, l'intervento si è reso necessario per garantire condizioni ottimali del campo. L'obiettivo era preparare il manto erboso per la prima gara ufficiale della stagione: Milan-Bari in Coppa Italia, in programma domenica sera.

Per l'occasione, la Rosea ha svelato anche la probabile formazione del Milan, che dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2:

  • Maignan tra i pali;

  • Tomori, Gabbia e Pavlovic a comporre la linea difensiva;

  • A centrocampo, da destra a sinistra, Saelemakers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana ed Estupinan;

  • In attacco, la coppia formata da Pulisic e Leao

