Milan-Bari, la stagione rossonera inizia ufficialmente domenica 17: allo stadio San Siro di Milano, infatti, è prevista la sfida di Coppa Italia contro i biancorossi. Per Massimiliano Allegri la prima sfida ufficiale dal suo ritorno sulla panchina del Milan. Con il mercato ancora aperto restano dubbi per quanto riguarda le possibili scelte dell'allenatore rossonero. Ecco le probabili formazioni di Milan-Bari. PROSSIMA SCHEDA
Milan-Bari, probabili formazioni: esclusioni a sorpresa per Allegri?
