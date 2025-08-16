Il Lecce batte la Juve Stabia per 2-0 e ora attende Milan-Bari per conoscere la sua avversaria nel prossimo turno di Coppa Italia. Eusebio Di Francesco, allenatore giallorosso, ha parlato al termine della partita in conferenza stampa, spendendo ottime parole per Francesco Camarda, autore dell'assist del 2-0. Ecco un estratto delle sue parole riprese da Tuttomercatoweb.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Di Francesco: “Camarda? Se avessimo messo un ragazzino non pronto non avrebbe …”
COPPA ITALIA
Di Francesco: “Camarda? Se avessimo messo un ragazzino non pronto non avrebbe …”
Eusebio Di Francesco, allenatore giallorosso, ha parlato al termine di Lecce-Juve Stabia, spendendo ottime parole per Francesco Camarda
Milan, senti Di Francesco: "Camarda ha fatto un assist da giocatore vero"—
Sul mercato: "Non sto dicendo che l'organico è a posto, lo sanno tutti, soprattutto se dovessero esserci delle partenze. In avanti abbiamo due ottimi attaccanti. Se avessimo messo un ragazzino non pronto non avrebbe fatto quello che ha fatto Camarda. Lui ha fatto un assist da giocatore vero. Se possiamo migliorare questa squadra andremo a farlo, anche andando a migliorare la qualità. Ma ricordiamoci che il Lecce deve avere lo spirito, ancor prima che la qualità, per raggiungere la salvezza".
"Sono contento della disponibilità dei ragazzi, la gente deve essere orgogliosa dell'atteggiamento".
© RIPRODUZIONE RISERVATA