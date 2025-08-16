Milan, senti Di Francesco: "Camarda ha fatto un assist da giocatore vero"

Sul mercato: "Non sto dicendo che l'organico è a posto, lo sanno tutti, soprattutto se dovessero esserci delle partenze. In avanti abbiamo due ottimi attaccanti. Se avessimo messo un ragazzino non pronto non avrebbe fatto quello che ha fatto Camarda. Lui ha fatto un assist da giocatore vero. Se possiamo migliorare questa squadra andremo a farlo, anche andando a migliorare la qualità. Ma ricordiamoci che il Lecce deve avere lo spirito, ancor prima che la qualità, per raggiungere la salvezza".