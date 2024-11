Cagliari-Milan, Marocchi: “A nessuno importa di proteggere Maignan”

Il Milan pareggia 3-3 a Cagliari. Giancarlo Marocchi, in diretta su Sky Sport, ha parlato dell'atteggiamento che non aiuta Mike Maignan

Il Milan pareggia 3-3 a Cagliari. Tanti errori in difesa che hanno vanificato una buona prestazione in attacco e un grande Rafael Leao. Giancarlo Marocchi, in diretta su Sky Sport, ha parlato proprio dei problemi in difesa del Diavolo parlando anche di Theo Hernandez.