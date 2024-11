Svolta in arrivo?

La mossa tattica che potrebbe svoltare la stagione del Milan è sembrata molto chiara: con Camarda in campo che scendeva a mo' di Morata, Leao ha spesso e volentieri attaccato il centro della difesa del Cagliari tagliando in due il campo e mettendo in difficoltà il reparto dei sardi. Il portoghese ha spesso giocato da punta, scendendo molto in basso. Questo potrebbe liberarli spazi anche in partite chiuse dove a sinistra fa fatica. Da capire se è un caso o se si verificherà ancora con Morata e non Camarda in campo, ma potrebbe essere una mossa tattica decisiva per la crescita finale di Leao. LEGGI ANCHE: Altra occasione persa per il Milan Futuro. Pareggio sul finale con l'Arezzo. Ecco le nostre pagelle