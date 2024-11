Milan, Pellegatti: “Leao? Tra le sue migliori prestazioni. Non concordo con Fonseca”

Critiche per Theo

"Oggi fra i peggiori dobbiamo mettere anche Theo Hernandez, forse era provato dalla prestazione di Madrid sul piano fisico, ma il giocatore non è riuscito a essere un bel difensore. Quello che mi rimane dentro è questa mancanza difensiva e lì posso dare delle colpe a Fonseca. In marcatura su Piccoli c’era Thiaw, però visti gli inserimenti rapidi dei giocatori del Cagliari sarebbe servita la reattività, più che di Pavlovic che ha fatto fatica, quella di Tomori. Poi il fatto di cambiare spesso i difensori centrali non aiuta l’affiatamento dei giocatori, dei due difensori centrali che sono il cardine della difesa, quindi mi sento di non essere d’accordo con Fonseca per quanto riguarda la fascia centrale della difesa". LEGGI ANCHE: Serie C – Milan Futuro-Arezzo: segui il match con noi! | LIVE News >>>