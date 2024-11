"Oggi è la giornata di Camarda, che debutta dal primo minuto. C'è una paura: quella di non ammirare più il Milan visto contro il Real Madrid. Ci sarà una sorta di batticuore per vedere i primi minuti col Cagliari per capire se la qualità del gioco sarà la stessa, come l'intensità. Non vogliamo una brutta realtà, vogliamo ricordare quella serata. Quel Milan ci ha ricordato i fasti del passato. Scelta coraggiosa quella di Fonseca su Camarda. Bello quando lui dice di non avere avuto dubbi. C'è grande attesa. Ma non mi piace trattarlo come fenomeno, consideriamolo come giocatore giovane. Mi è piaciuto con il Bruges. In Serie C fatica, ma con la prima squadra potrebbe esaltarsi". LEGGI ANCHE: Milan, Camarda titolare. Tra Fonseca, Morata e... Tifosi impazziti sui social