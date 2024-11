Real Madrid-Milan, Pellegatti: “Impresa leggendaria. Fonseca il vero eroe”

Real Madrid-Milan, Pellegatti in visibilio: parole da brividi su Fonseca. E quel paragone con gli immortali ...

"A volte i giocatori dicono che giocano per vivere queste serate. Noi tifosi seguiamo il Milan per vivere queste serate. E il Milan ce ne ha regalate tante. Era tanto, troppo tempo che non assaporavamo queste emozioni. Improvvisamente il Milan ci ha offerto una serata straordinaria, dominante, che passerà alla storia. Per farla passare alla storia il Milan deve continuare così questa Champions, andare avanti. Allora questa la ricorderemo come una serata leggendaria. Un Milan così dominante sul campo dei campioni d’Europa, così preciso, determinato, elegante Le giocate di Reijnders, Fofana, Morata, Leao, Pulisic ma anche dei difensori sono state la più forte emozione, il riaffiorare lo stile del grande Milan, il Milan degli immortali."