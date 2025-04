Milan-Fiorentina, Cataldi: “Loro sono tra le più forti del campionato”

Cosa funziona meglio in casa: "Ne abbiamo parlato prima della partita in spogliatoio. Venivamo da risultati importanti, ma in casa. Tante volte anche in vantaggio, ma sempre in casa. Era un banco di prova importante. Siamo passati in vantaggio, doppio, abbiamo avuto un atteggiamento giusto. Un rischio perché se li prendi alti loro sfruttano Theo Hernandez e Rafa Leao, ma penso che abbiamo fatto una buona partita, in uno stadio importante e in trasferta".

Se il motivo della mancata vittoria è non fare il terzo gol o prenderne due e se Jovic ha cambiato la partita: "Jovic ha caratteristiche diverse da Pulisic, ma pure lui mi ha fatto correre tanto. Sapevo fosse difficile, ho provato a contenerlo, a volte ci sono riuscito e altre no. So che se Jovic azzecca il primo controllo può andare via. Partita difficile difensivamente perché si muovono tanto, soprattutto in mezzo. A volte è andata bene, altre meno. Non so se il problema è stato prendere due gol o non fare il terzo. I loro gol sono stati un po' rocamboleschi. Poi abbiamo avuto palle gol importanti. Forse risegnare dopo il 2-2 poteva portarci alla vittoria".

Sul nuovo centrocampo: "È stato un periodo pesante fisicamente. Un periodo lungo difficile in generale. Sto trovando continuità adesso e sono contento come all'inizio. Abbiamo trovato una buona quadra a centrocampo, siamo sei o sette di assoluto livello e ce la giochiamo. Questo il nostro segreto, sappiamo che siamo tanti e il Mister cerca di amalgamare tutto. Per ora va bene, continueremo così".

Quanto manca per arrivare a ciò che chiede Palladino: "Ci manca ancora un po' credo. Penso che dobbiamo migliorare in fase di possesso secondo me. Abbiamo le qualità per fare meglio, soprattutto nelle uscite da dietro. Stiamo migliorando, partita dopo partita. Venire qui e giocare così non era facile. La fase di non possesso la stiamo facendo bene, siamo aggressivi, poi davanti abbiamo qualità.