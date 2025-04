Milan-Fiorentina, Palladino: “Non meritavo l’espulsione. Sapevamo che era da all-in”

"Non parlo mai degli arbitri, stavolta mi costringete. Ho solo detto che era angolo su un tiro di Moise, forse in maniera eclatante ma ho solo detto che era angolo. Io uso sempre rispetto per gli arbitri perché come sbaglio io, possono sbagliare anche loro. Sinceramente non meritavo di essere buttato fuori e mi dispiace. Penso che ci debba essere dialogo e comprensione per le emozioni che viviamo in campo".