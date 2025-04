Milan-Fiorentina, Conceicao: “Fatti errori incredibili. Non si tratta di qualità”

Sérgio Conceicao , allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nel post partita del match Milan-Fiorentina , partita valida per la 31^ giornata del campionato di Serie A 2024-2025 che si è giocato dalle 20:45 allo stadio ' Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sull'approccio alla partita: "L'approccio alla partita non è stato buono. Abbiamo fatto degli errori incredibili. Non è una questione di qualità tecnica, ma di approccio alla partita, di mentalità. Siamo entrati male, poi hanno dato una buona risposta ma stare sotto di due dopo dieci minuti non è facile. La reazione è stata buona, ma è un discorso ripetitivo".