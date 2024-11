Cagliari-Milan, Marocchi: “Inter e Real erano ‘facili’. Fonseca deve …”

Ecco le sue parole: “Fonseca deve trovare il modo di gestire le partite, di essere padrone di esse. È facile vincere contro l’Inter ed il Real Madrid, facile tra virgolette, anche se non comandi tu la partita perché hai dei giocatori talmente forti che approfitti eventualmente degli spazi. Quando ci sono partite 'normali', che ce ne sono una trentina nel nostro campionato, tu, squadra superiore, devi avere il possesso della palla. Non puoi fare un’azione tu e un’azione loro, tu una ed il Cagliari l’altra. Il Milan era pronto a far correre Leao, non va bene. Gestisci la gara, poi fai correre anche Leao”. LEGGI ANCHE: Cagliari-Milan, Fonseca furioso. E che stoccata a Theo Hernández! >>>