Ieri pomeriggio, alla 'Unipol Domus', 3-3 tra il Cagliari di Davide Nicola e il Milan di Paulo Fonseca nella partita valida per la 12^ giornata della Serie A 2024-2025. Rossoblu avanti con Nadir Zortea e ribaltati da una doppietta di Rafael Leão nel primo tempo. Quindi, nella ripresa, pareggio di Gabriele Zappa e nuovo vantaggio rossonero con Tammy Abraham. All'89', secondo gol personale per Zappa e un punto a testa in Sardegna. Nel post-partita, Fonseca ha parlato alle televisioni e rilasciato alcune dichiarazioni interessanti. Ve le riportiamo nelle schede successive.