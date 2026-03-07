Derby Milan-Inter, Brocchi: 'Scudetto archiviato. Sfida importante per ...'

"Io penso che la cosa meno importante di questo derby sia proprio la classifica . L’Inter, secondo me, ha un margine troppo ampio per pensarci: se pure dovesse perdere, non comprometterebbe il suo cammino verso la vittoria del campionato. È una partita che va valutata per l’importanza del derby , per un dominio cittadino se si vuole, per l’emozione di poter vivere un derby al massimo. Per il Milan vorrebbe dire poter prevalere su una squadra che sta facendo qualcosa di grande, mentre per l’Inter comporterebbe una rivalsa rispetto alle ultime sconfitte con i rossoneri". Queste le parole dell'ex centrocampista del Milan Cristian Brocchi a 'Tuttosport' in vista del Derby di domani sera contro l'Inter. Ancora sullo Scudetto: " Per me il campionato è un discorso già archiviato , e lo sarebbe anche se il Milan dovesse vincere il derby. Battere l’Inter darebbe più importanza all’annata della squadra di Allegri e consoliderebbe il secondo posto in campionato per l’accesso alla prossima Champions League , non è comunque un aspetto secondario. Il derby, anzi, resta più importante per il Milan sotto questo profilo ma, per come la vedo io, il percorso fatto finora dall’Inter non penso possa essere messo in discussione da una sconfitta".

Derby Milan-Inter, il parere di Brocchi

Sulle voci Allegri-Real Madrid: "Chissà come mai certe voci escono in determinati momenti. Io penso che l’unico obiettivo sia tornare in Champions: sarebbero tutti contenti, era l’obiettivo fissato dalla società. Sicuramente resta un po’ di amaro in bocca, perché era l’ultima squadra che poteva giocarsi lo scudetto, ma gli ultimi risultati hanno messo la parola fine a questa rincorsa. Però Allegri e Tare hanno fatto un grandissimo lavoro: il ds è stato fondamentale per cementare il gruppo e far nuovamente vivere emozioni ai tifosi, come sarebbe il ritorno in Champions. È lì che il Milan deve stare".