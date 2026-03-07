Derby Milan-Inter, Brocchi: 'Scudetto archiviato. Sfida importante per ...'

Milan, 20 milioni per André? Coraggio e puntare sui propri talenti: c’è Comotto che cresce in Serie B
Sui duelli a centrocampo: "Credo che sia l’unico reparto in cui le due squadre si equivalgano a livello di forza, quindi sì, si giocherà molto lì. Il Milan con Modric e Rabiot ha un centrocampo di prima qualità. Gli altri reparti? Per me l’Inter è più forte in difesa e in attacco, il Milan in porta". Chi può decidere il derby? Brocchi risponde così: "Non c'è Lautaro, quindi penso a Pio Esposito nell’Inter. Per il Milan, invece, dico Rabiot".
Il racconto del Derby di Milano: "Sono diversi, perché Inter e Milan, nella loro storia, hanno abituato i loro tifosi a non competere per la stracittadina, ma per la vittoria finale. Il tifoso la vede e vive come una partita molto importante, non è che a Milano ci sia meno voglia rispetto a Roma o Genova. Ma si fanno meno drammi per le sconfitte. Perso il derby, si prova a vincere il campionato. Quello che mi è rimasto dentro? Facile: 2003, il primo euroderby di Champions. Un’emozione senza eguali".
