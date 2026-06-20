Il Milan sta attraversando uno dei periodi più complicati della sua storia recente. I due anni consecutivi senza qualificazione in Champions League hanno alimentato il malcontento dei tifosi, che il proprietario Gerry Cardinale ha provato a placare licenziando in massa Allegri, Tare, Furlani e Moncada. Tuttavia, a pochi giorni dall'apertura della finestra estiva di calciomercato, il club rossonero si trova ancora senza una dirigenza. Una situazione preoccupante, su cui si è espresso anche Simone Braglia.

Milan, il commento di Braglia

“Il problema di fondo non è la stabilità economica. La realtà è che oggi mancano le competenze necessarie e non c'è una linea di gestione chiara. Con queste premesse, è difficile pensare che il Milan possa tornare quello di un tempo. Non so nemmeno se i grandi giocatori decideranno di restare in rosa. Questo dimostra che c'è parecchia confusione, e l'incertezza nasce proprio da una dirigenza che non ha le qualità idonee per riportare il club ai vertici”.

Qual è il problema del Milan?

Milan, le ultime sulla nuova dirigenza