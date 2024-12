Milan-Stella Rossa: vietata la vendita dei biglietti agli avversari

Claudio Sgaraglia, prefetto di Milano, ha vietato la vendita dei biglietti ai tifosi della Stella Rossa per la partita contro il Milan

Claudio Sgaraglia , prefetto di Milano, ha vietato la vendita dei biglietti ai tifosi della Stella Rossa per la partita casalinga di Champions League contro il Milan l’11 dicembre . Sebbene il rischio di scontri non sia legato ai tifosi rossoneri, il pericolo riguarda un possibile conflitto tra i tifosi serbi e quelli romanisti.

Il timore deriva da un episodio del 4 febbraio 2023, quando alcuni tifosi serbi si erano scontrati con i giallorossi dopo Roma-Empoli. In quell'occasione, due striscioni romanisti furono rubati, uno dei quali poi esposto rovesciato in Serbia. LEGGI ANCHE: Milan-Sassuolo con Reijnders ancora titolare. Rinnovo in arrivo, ecco le cifre >>>