Anche con la difficile trasferta di campionato alle porte, Fonseca non rinuncerà, dunque, a Reijnders per Milan-Sassuolo di Coppa Italia. Il gioco dei rossoneri non può non passare dagli educati piedi dell'ex AZ Alkmaar. 'Tiji' è il secondo giocatore di movimento più utilizzato da Fonseca (1.363' tra campionato e Champions), dietro proprio a Fofana (1.381') e poi, diciamocela tutta, sta vivendo un momento talmente magico che non varrebbe neanche la pena interrompere.

Presto arriverà il rinnovo fino al 2030 con stipendio più che raddoppiato — A novembre, gol in campionato contro Monza ed Empoli (2), più la rete in Champions League al 'Santiago Bernabéu' contro il Real Madrid, in occasioni di tre vittorie per il Diavolo. A Cagliari, poi, un assist mostruoso per Rafael Leão. Tutti validi motivi per arrivare molto presto al rinnovo del suo contratto.

L'ottimismo tra le parti è evidente (Reijnders stesso ha confermato ieri all'emittente olandese 'Ziggo Sport'), la chiusura dei negoziati è ormai prossima. Il suo attuale contratto, valido fino al 30 giugno 2028, è di 1,7 milioni di euro netti a stagione di stipendio: quello nuovo, che scadrà il 30 giugno 2030, vedrà il suo stipendio salire a 4 milioni di euro netti all'anno più bonus. Gran riconoscimento, tutto meritato.