Tornare al gol è sicuramente il suo primo obiettivo, ma ce n'è anche un altro che il prodotto di Cobham vorrebbe centrare. Ovvero, la permanenza al Milan anche negli anni a venire. Attualmente, infatti, Abraham si trova in rossonero in prestito secco dalla Roma fino al prossimo 30 giugno. Con la medesima formula, nell'ultimo giorno del calciomercato estivo, il Diavolo aveva spedito in cambio Alexis Saelemaekers nella Capitale.

L'inglese vorrebbe rimanere a Milano anche l'anno venturo — Abraham a Milano e al Milan sta benissimo, ha evidenziato 'Tuttosport', ma l'eventualità di una sua conferma passerà in primis dalle sue prestazioni in campo e poi dalle richieste che la Roma farà per il suo cartellino. Nonostante non rientri più nei programmi tecnici dei giallorossi. Tra l'altro, se il Milan passasse il turno in Coppa Italia contro il Sassuolo, Abraham potrebbe incrociare proprio i capitolini nei quarti di finale del torneo.

La Roma affronterà la Sampdoria tra 15 giorni e ha i pronostici a suo favore. In Coppa Italia, finora, Abraham ha giocato 4 partite - tutte proprio con la Roma - e segnato un solo gol, contro il Lecce, negli ottavi di finale 2021-2022. A Bratislava, in Champions League, ha fatto il suo, segnando e fornendo un assist. Stasera toccherà nuovamente a lui, con riposo iniziale per Álvaro Morata, anche tenere a bada lo scalpitante Francesco Camarda, il quale partirà dalla panchina.