CALCIOMERCATO MILAN

Questa sera, alle ore 21:00, il Milan di Paulo Fonseca ospiterà a 'San Siro' il Sassuolo per gli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2024-2025, ma tra i tifosi tengono banco (anche) i 'rumors' di calciomercato, che riguardano nelle ultime ore anche Rafael Leao. In fin dei conti, alla sessione invernale manca meno di un mese: inizierà ufficialmente il prossimo 2 gennaio 2025. Per i dirigenti rossoneri ci sarà un gran lavoro da fare: sicuramente in entrata, ancora da interpretare in uscita. Ma andiamo con ordine.