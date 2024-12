Milan, Reijnders: “Rinnovo? Siamo sulla buona strada. Qui mi sento bene”

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al rinnovo con il club rossonero. Ecco le sue parole

Sul rinnovo con il Milan: "Non ho ancora firmato, deve ancora arrivare. Ma sembra buono. Questo mi rende molto felice, ovviamente. È una bella ricompensa che il Milan vuole darmi. Perché rinnovare il contratto dopo un anno non capita spesso, credo. Sono molto felice ed è un grande club in cui giocare. È bello rivedere questo apprezzamento".