Milan-Roma, Fonseca: “Tomori è molto importante, un grande professionista”

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma , l'allenatore rossonero Paulo Fonseca ha affrontato diversi temi, rispondendo a domande sulla preparazione della squadra, gli infortuni e le scelte tattiche in vista della sfida contro la Roma . Un argomento che ha suscitato particolare attenzione è stato quello legato a Fikayo Tomori , il cui ruolo e la sua importanza all'interno della squadra sono stati discussi. Fonseca ha ribadito quanto l'ex difensore del Chelsea sia un elemento fondamentale per il Milan , indipendentemente dal fatto che giochi o meno, sottolineando il suo grande professionismo e l'importanza del suo atteggiamento in allenamento.

Alla domanda se Tomori sia utile al Milan, Fonseca ha risposto con decisione: "Tomori è utile da tenere nel Milan? Sì. Tomori alla Juve un altro errore dopo Kalulu? Rispetto il suo punto di vista. Riguardo a Tomori: è un grande professionista e per me è molto importante. Giocando o non giocando, lavora sempre allo stesso modo. Ha già giocato, è già stato in panchina, ma mai ha cambiato l'atteggiamento. Per me questi giocatori sono importanti nella squadra, lui lo è. Non posso dire a nessuno e a voi se domani giocherà o meno, ma per me è importante".