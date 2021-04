Calciomercato Inter – Vidal e Perisic in partenza, doppio scambio

L'Inter è pronta a dire addio a Vidal e Perisic nel prossimo calciomercato. I nerazzurri studiano un doppio scambio col Siviglia.

Stefano Bressi

Il momento dell'Inter sembra essere davvero d'oro, ma i nerazzurri pensano già al futuro e dunque al calciomercato. La formazione di Antonio Conte è lanciata verso lo Scudetto e l'obiettivo per il prossimo anno è confermarsi in Italia e rilanciarsi anche in Champions League. Per farlo servono acquisti, che si potranno fare solo se ci saranno anche delle cessioni. Gli indiziati principali a lasciare l'Inter, al momento, sembrano essere Arturo Vidal e Ivan Perisic, per i quali i nerazzurri stanno cercando di mettere in piedi degli scambi.

La sensazione è che ora l'Inter si voglia concentrare sul finale di campionato, con undici partite da giocare, tra cui anche un recupero, che può riportare i nerazzurri a +9 sul Milan secondo in classifica. Dopodiché (ma anche nel frattempo) la dirigenza lavora con il Siviglia a uno scambio "due per due". Il cileno classe 1987 e il croato classe 1989 via per far spazio a due nuovi innesti.

Il primo ha deluso le aspettative. Fortemente voluto da Conte, è finito indietro nelle gerarchie e ora la sua valutazione è di soli 6 milioni. In crescita, invece, Perisic, che però non può essere valutato più di 10 milioni. Un pacchetto, dunque, complessivamente da 16 milioni per l'Inter. Che cercherà di scambiarli con il Siviglia, che li segue con particolare attenzione.

I nerazzurri potrebbero proporre appunto uno scambio, chiedendo in cambio il Papu e Nemanja Gudelj. Il primo, argentino classe 1988, tornerebbe volentieri in Italia, mentre il serbo classe 1991 ha come ostacolo l'alto ingaggio. Ovviamente lo scambio non potrebbe essere alla pari, ma l'Inter dovrebbe versare almeno altri 5 milioni al club spagnolo. Insomma, un affare complicato, ma non impossibile.