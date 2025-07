Milan e Inter, Ravelli: “Bonificare San Siro: progetto pilota per stadi sicuri”

La piccola rivoluzione di Inter e Milan

"C’è una piccola rivoluzione che in silenzio stanno portando avanti Inter e Milan, coordinati con la Procura di Milano, che non è stata ancora compresa forse nella sua portata. L’impegno è chiaro e ambizioso al tempo stesso. Bonificare San Siro dai criminali, ripristinare la legalità di ogni settore dello stadio, Curve comprese, non consentire più che esistano zone franche, spazi extraterritoriali dove non entra lo Stato, ma neanche le famiglie o i tifosi normali che, d’ora in poi, potranno riappropriarsene. Non solo. Rendere questo, secondo anche le indicazioni della procura nazionale antimafia, un modello apripista, un progetto pilota per avere finalmente in tutta Italia stadi davvero sicuri. Per troppi anni non è stato così. [...]