Il Milan deve finalizzare velocemente alcune operazioni in entrata. Dario Canovi ha parlato del calciomercato rossonero a tuttomercatoweb.com.

Il Milan è tra le squadre più attive sul calciomercato in Italia. Fin qui il nuovo direttore sportivo Igli Tare ha chiuso solamente due colpi: Ricci e Modric. Tuttavia, hanno fatto molto più scalpore le cessioni. In effetti, si tratta di uscite particolarmente dolorose, in quanto sono stati venduti Reijnders, il miglior giocatore della scorsa stagione, e Theo Hernandez, pupillo di una larga fetta di tifosi rossoneri.